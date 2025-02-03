В ГУР рассказали, как работает теневой флот РФ и сколько танкеров он насчитывает

Теневой флот РФ - это тысяча старых танкеров, которые возят российскую нефть не по уставленному потолку цен и не страхуются западными компаниями. Они стоили Москве около 10 млрд долларов.

"В настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. В 2023 году их было около 600 единиц", - заявили в ГУР.

По данным ГУР, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Москва потратила на приобретение танкеров теневого флота более 10 миллиардов долларов.

"Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем", - говорят в военной разведке.

Страны регистрации

По данным ГУР, больше всего танкеров теневого флота зарегистрировано под флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии, Маршалловых островов и тому подобное.

Владельцы зарегистрированы в КНР, Индии, Маршалловых островах, Сейшельских островах, ОАЭ, Греции и еще в ряде других стран. Управляющие компании находятся в том числе в ОАЭ, Греции, КНР, Турции и на Сейшельских островах.

Эти суда часто меняют регистрацию и название, чтобы их было сложно идентифицировать. Они перезагружают нефть на другие танкеры в оффшорной зоне, пытаются скрыть свои маршруты и выключают автоматизированную идентификационную систему (AIS) на отдельных участках своего пути. Чтобы не дать установить российское происхождение нефти, в танкерах также смешивают ее с другими сортами.

Спрос на российскую нефть

На такую нефть есть не только предложение, но и спрос. Как отметили в ГУР, есть страны, заинтересованные в импорте российской нефти для ее переработки и экспорта в качестве готовых нефтепродуктов на внешние рынки. Это, например, Китай, Индия и Турция. А продажа нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, под запрет не попадает.

В начале января США еще при президентстве Джо Байдена ввели новые санкции против теневого флота РФ, в частности против 183 танкеров, которые возят российскую нефть, "Газпромнефти" и ряда обслуживающих их страховых компаний. Учитывая, что после прихода в Белый дом Трамп эти санкции не отменил, есть основания полагать, что этот пакет мер был скоординирован между командами экс- и нынешнего президента.

По оценкам CSIS и Bloomberg, из 3,5 млн баррелей, которые РФ транспортировала в 2024 году в день, 1,5 млн приходились на подсанкционные танкеры. Основные покупатели - Индия и Китай - перестали принимать попавшие под ограничения суда, опасаясь вторичных санкций.

Санкции против Москвы

В результате введенных санкций в краткосрочной перспективе экспорт российской нефти должен снизиться на 15%, отметили в ГУР. Кроме того, Москве придется увеличивать дисконт на свою нефть для ее покупателей и пересмотреть плановые показатели по добыче в сторону снижения.

Однако в этом направлении есть еще над чем работать, поскольку американские санкции затронули только часть из всего теневого флота РФ. Чтобы перекрыть Кремлю эту схему, говорят в ГУР, необходимо найти механизм, как отслеживать реальный маршрут теневых судов, ввести секторальные санкции и блокировку активов для компаний, эксплуатирующих эти танкеры и запретить заходить им в порты, территориальные воды и международные проливы.