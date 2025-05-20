ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, под ударом "теневой флот" агрессора

Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х, сообщает РБК-Украина .

В то же время в ЕС уже разрабатывают следующие санкционные пакеты, которые должны усилить международное давление на Россию и изолировать ее экономику и политику.

"Чем дольше Россия ведет эту войну, тем жестче будет наш ответ", - подчеркнула Каллас.

Кроме этого, пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.

Новые ограничения призваны усилить давление на Москву, в частности в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.

Санкции ЕС против России

Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.

Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.

14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.