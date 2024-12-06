Санкции против властей Грузии и успехи ВСУ в Донецкой области: новости за 5 декабря

Украина ввела санкции против грузинских властей. Тем временем ВСУ смогли выбить оккупантов из села в Донецкой области.

Более детально о том, что произошло в четверг, 5 декабря, - в материале РБК-Украина .

Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про введение санкций против властей Грузии. Это стало реакцией на события в стране.

Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.

ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"

Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области. Оккупантов удалось выбить из населенного пункта, рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

Известно, что в отражении населенного пункта принимали участие бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана.

Сирийские повстанцы захватили Хаму: в чем важность города для Асада

Сирийские повстанцы вошли в ключевой город Хама, заставив правительственные силы Башара Асада покинуть свои позиции после нескольких дней ожесточенных боев.

Сирийская армия официально объявила об отступлении, заявив, что выход из города направлен на "сохранение жизни мирных жителей и избегание боевых действий в городских районах".

Часть украинцев автоматически получит тысячу гривен "єПідтримки": какие категории

Украина продолжает реализацию программы "Зимняя єПідтримка". Уже более 5 млн заявок было подано через "Дію", рассказал премьер Денис Шмыгаль.

"Более 2 млн украинцев - в частности получатели пенсии и субсидии через "Укрпочту" - автоматически получают 1000 гривен "Зимней єПідтримки", - отметил он.

В Украине запретят переводить медиков в пехоту: СНБО принял решение

В Украине запретят переводить людей с медицинским образованием в пехоту. Для этого на период военного положения разработают дополнительную нормативно-правовую базу.

В Украине создадут суд присяжных: как он будет работать и выносить вердикт

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О суде присяжных". Также в первом чтении приняты изменения в закон "О судоустройстве".

Этот проект №3843 был зарегистрирован в Раде еще в июле 2020 года, но до сих пор не рассматривался парламентом.