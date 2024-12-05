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Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии

Украина, Четверг 05 декабря 2024 10:02
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Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про введение санкций против властей Грузии. Это стало реакцией на события в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии - протесты", - рассказал он.

Важно, по словам Зеленского, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.

"Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - отметил президент.

Зеленский подписал указ про санкции против властей ГрузииУказ о санкциях против властей Грузии опубликован на сайте президента 5 декабря (president.gov.ua)

Кто вошел в санкционный список

Согласно указу, в список лиц, против которых Украина ввела санкции, вошли:

  • Бидзина Иванишвили - бывший премьер-министр Грузии;
  • Григол Лилуашвили - член парламента Грузии;
  • Кахабер Каладзе - грузинский политик и бывший футболист киевского "Динамо", защитник итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии. Мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года;
  • Михаил Чинчаладзе - председатель Апелляционного суда Грузии;
  • Мамука Мдинарадзе - исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта";
  • Вахтанг Гомелаури - грузинский политик, занимавший должность министра внутренних дел и Службы безопасности Грузии с сентября 2019 года;
  • Отар Парцхаладзе - бывший генпрокурор Грузии, находится под санкциями США;
  • Ираклий Рухадзе - владелец телекомпании "Имеди";
  • Леван Мурусидзе - судья и член Высшего совета юстиции Грузии;
  • Виктор Джапаридзе - член парламента от "Грузинской мечты";
  • Димитри Самхарадзе - член парламента от "Грузинской мечты";
  • Гиорги Хаиндрава - экс-министр;
  • Ираклий Кобахидзе - грузинский пророссийский политик, спикер парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года, премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года, член парламента с 2016 года, лидер партии "Грузинская мечта" с 11 января 2021 года.

А также Гиорги Кобахидзе, Звиад Шаламберидзе, Шалва Тадумадзе, Теа Цулукиани, Ираклий Карселадзе, Каха Бекаури. Санкции будут действовать сроком на 10 лет.

Ситуация в Грузии

В Грузии уже неделю длятся протесты против срыва евроинтеграции. Они стартовали после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года.

Также правительство страны отказалось от какой-либо бюджетной дотации от Евросоюза. Именно это и стало поводом для народных волнений. Протесты охватили Тбилиси и еще несколько грузинских городов. Правоохранители пытались разгонять митингующих на улицах городов Грузии, применяя водометы и силовое воздействие.

Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Грузии. Сообщалось, что Украина готовит санкции.

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