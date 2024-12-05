Часть украинцев автоматически получит тысячу гривен "єПідтримки": какие категории

Украина продолжает реализацию программы "Зимняя єПідтримка". На данный момент уже более 5 млн заявок было подано через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Более 2 млн украинцев - в частности получатели пенсии и субсидии через "Укрпочту" - автоматически получают 1000 гривен "Зимней еПоддержки", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что через "Дію" уже подано более 5 миллионов заявок, а еще 2 миллиона получат выплаты через "Укрпочту".

Украинский премьер-министр напомнил, что к данной программе также присоединилась "Укрпочта".

"Зимова єПідтримка"

Напомним, что нынешней осенью украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам. Программа "Зимової єПідтримки" будет продолжаться в течение всей зимы, а средства выделенные на помощь можно будет использовать на коммунальные услуги, украинские товары или же задонатить для помощи военным.

Как получить денежную помощь

Подать заявку на средства с "Зимової єПідтримки" можно еще с 1 декабря 2024 года. Вначале заявку можно было подать через приложение "Дія", однако с 4 декабря помощь стала доступна через "Укрпочту".

Заявки принимаются с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года включительно.

Подробнее о том, как подать заявку через приложение "Дію" или через "Укрпочту", можно узнать в материале РБК-Украина.

Выделенные после подачи заявки средства будут засчитаны в течение 10 дней. Заметим, что средства, полученные на карту для выплат через приложение "Дія" или отделение банков-партнеров, можно использовать до 31 декабря 2025 года, а выплаты, полученные через "Укрпочту", можно будет использовать до 28 февраля 2025 года.

Отметим, что программа зимней помощи не распространяется на находящихся за рубежом украинцев. Ранее Шмыгаль объяснил, что будет, если заявку подадут находящиеся за рубежом украинцы.

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