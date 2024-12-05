В Украине создадут суд присяжных: как он будет работать и выносить вердикт

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О суде присяжных". Также в первом чтении приняты изменения в закон "О судоустройстве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железенко в Telegram .

Этот проект №3843 был зарегистрирован в Раде еще в июле 2020 года, но до сих пор не рассматривался парламентом.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, введение института присяжных в судопроизводство Украины как формы непосредственно участия народа предусмотрено статьей 124 Конституции Украины.

При этом значительная часть граждан связывает свои надежды на правдивое решение своей судьбы именно народными представителями присяжных суда, а не судьями как носителями государственной власти.

В то же время, последняя судебная реформа 2012 года относительно введения "суда присяжных" вместо народных заседателей оказалась фактически подменой понятий.

"Институт народных заседателей, который существовал в судопроизводстве на основании статьи 124 Конституции Украины (редакция 1996 года), законодатели просто назвали институтом присяжных и таким образом отчитались о якобы исполнении конституционных установлений", - говорится в документе.

Основные положения проекта закона

В проекте имеют место три разных по правовой природе группы норм.

Первая является институционально-материальной, нормирующей статус института присяжных, а также статусное положение кандидатов в присяжные и уже отобранных присяжных, в частности гарантии их неприкосновенности, компенсационных выплат, связанных с привлечением их к осуществлению правосудия и т.д.

Вторая – процедурная, то есть регулирующая процедуру отбора и формирования реестра кандидатов в присяжные, порядок их привлечения к исполнению гражданского долга непосредственно участвовать в осуществлении народного правосудия и все сопутствующие этим процедурам регуляторы.

Третья - процессуальная, которая напрямую связана с формированием уже в суде Скамьи присяжных и их участием в судебном производстве, постановления ими вердикта, при условии, что эти нормы находятся в системной связи с первыми двумя.

Нормы же, общие для проведения уголовного процесса и не содержащие особенностей для функционирования суда присяжных, остаются предметом (сферой) регулирования УПК Украины.

Формирование суда присяжных и вердикт

Проектанты, исходя из императивной конструкции текста части 5 статьи 124 Конституции Украины, считают, что все граждане Украины, достигшие возраста, установленного для лица, которое может быть кандидатом на должность профессионального судьи, имеют конституционную обязанность участвовать в отправлении правосудия.

В проекте, по основным мировым ориентирам, установлены основания, по которым определенные граждане не могут быть кандидатами в присяжные, а также определены основания, по которым определенные граждане временно могут не привлекаться к отбору в присяжные.

Согласно проекту, ряд присяжных формируется преимущественно путем консенсуса между стороной защиты и стороной обвинения, что касается максимальной реализации конституционного принципа состязательности в судебном процессе. Участие судьи ограничено только решением спорных вопросов между сторонами по кандидату в присяжные при определенных условиях.

Суд присяжных состоит из представителей народа, Скамьи присяжных и председательствующего профессионального судьи. Скамья присяжных выносит неоспоримое по сути решение - вердикт о виновности лица в инкриминируемом прокуратурой обвинении, а профессиональный судья на основе вердикта выносит мотивировочный приговор. В обвинительном приговоре судья еще определяет степень наказания, место, способ, условия его осуществления и т.д.

Оправдательный приговор может быть обжалован только по мотивам нарушения процедуры формирования состава Скамьи присяжных.

"Предложенные авторами проекта положения, касающиеся численности Скамьи присяжных (8); число голосов за обвинительный вердикт (консенсус всех или минус один голос); конкретные составы уголовных правонарушений, которые могут быть подсудны суду присяжных и т.п., не являются доктринально определяющими и могут корректироваться в зависимости от целесообразности или представлений большинства законодателей", - говорится в пояснительной записке к проекту.