Сирийские повстанцы захватили Хаму: в чем важность города для Асада
Сирийские повстанцы вошли в ключевой город Хама, заставив правительственные силы Башара Асада покинуть свои позиции после нескольких дней ожесточенных боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сирийская армия официально объявила об отступлении, заявив, что выход из города направлен на "сохранение жизни мирных жителей и избегание боевых действий в городских районах".
Известно, что повстанцы захватили северо-восточные районы Хамы, включая центральную тюрьму, освободив заключенных.
Отмечается, что эта операция стала продолжением успешного наступления повстанцев, которое началось с захвата Алеппо на прошлой неделе.
Стратегическое значение Хамы
Город Хама, остававшийся под контролем правительства на протяжении всего конфликта, имеет стратегическое значение, поскольку расположен на трети пути между Алеппо и Дамаском.
Его потеря открывает путь для повстанцев в центральный город Хомс, важный транспортный узел страны.
Сообщается, что гражданские встречали повстанцев с поздравлениями, транслировавшимися на канале "Аль-Джазира".
В то же время падение Хамы стало серьезным ударом для режима Асада и его союзников – России и Ирана.
Ранее повстанцы оцепили Хаму с трех сторон после молниеносного наступления. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, правительственные силы оставили только один выход из города в направлении Хомса. Пока Хама под контролем повстанцев.
Война в Сирии
На прошлой неделе в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.
Напомним, что режим Асада уже долгие годы поддерживает Россия и Иран.
По одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.
Ранее, 1 декабря, повстанцы полностью взяли под контроль сирийский город Алеппо.
После этого в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские военные уже покинули город Хама и сбегают из Дамаска.
Также МИД Украины ответило на обвинения России в причастности Украины к обострению в Сирии.
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