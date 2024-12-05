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Сирийские повстанцы захватили Хаму: в чем важность города для Асада

Четверг 05 декабря 2024 15:00
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Сирийские повстанцы захватили Хаму: в чем важность города для Асада Иллюстрированное фото: сирийские повстанцы вошли в Хаму (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сирийские повстанцы вошли в ключевой город Хама, заставив правительственные силы Башара Асада покинуть свои позиции после нескольких дней ожесточенных боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сирийская армия официально объявила об отступлении, заявив, что выход из города направлен на "сохранение жизни мирных жителей и избегание боевых действий в городских районах".

Известно, что повстанцы захватили северо-восточные районы Хамы, включая центральную тюрьму, освободив заключенных.

Отмечается, что эта операция стала продолжением успешного наступления повстанцев, которое началось с захвата Алеппо на прошлой неделе.

Стратегическое значение Хамы

Город Хама, остававшийся под контролем правительства на протяжении всего конфликта, имеет стратегическое значение, поскольку расположен на трети пути между Алеппо и Дамаском.

Его потеря открывает путь для повстанцев в центральный город Хомс, важный транспортный узел страны.

Сообщается, что гражданские встречали повстанцев с поздравлениями, транслировавшимися на канале "Аль-Джазира".

В то же время падение Хамы стало серьезным ударом для режима Асада и его союзников – России и Ирана.

Ранее повстанцы оцепили Хаму с трех сторон после молниеносного наступления. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, правительственные силы оставили только один выход из города в направлении Хомса. Пока Хама под контролем повстанцев.

Война в Сирии

На прошлой неделе в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.

Напомним, что режим Асада уже долгие годы поддерживает Россия и Иран.

По одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.

Ранее, 1 декабря, повстанцы полностью взяли под контроль сирийский город Алеппо.

После этого в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские военные уже покинули город Хама и сбегают из Дамаска.

Также МИД Украины ответило на обвинения России в причастности Украины к обострению в Сирии.

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