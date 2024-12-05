ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области, - ОСГВ "Хортица"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина.

"Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", - рассказал он.

Возвращение контроля ВСУ над Новым Комаром

О том, что украинские военные выбили россиян из села Новый Комар, расположенного в Волновахском районе Донецкой области, утром 5 декабря написали аналитики DeepState. В частности, известно, что в отражении населенного пункта принимали участие бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана.

"Российские оккупанты понесли большие потери, многие сбежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ", - говорится на странице батальона.

Что известно о селе

Новый Комар - село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине.

Украинские военные вернули контроль над селом Новый Комар Донецкой области (deepstatemap.live)