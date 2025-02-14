Санкции СНБО против олигархов и хороший результат ВСУ на фронте: новости за 13 февраля

Порошенко, Коломойский, Медведчук попали под санкции СНБО: что это значит

Президент Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против Петра Порошенко и Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп Виктор Медведчук.

В санкционном списке оказались: Порошенко Петр, Коломойский Игорь, Боголюбов Геннадий, Жеваго Константин, Медведчук Виктор.

Зеленский сообщил о хорошем результате на фронте

Украинские войска добились хорошего результата на фронте, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что пока не может рассказывать о том, на каком именно направлении есть успехи.

Обязательное участие в боях и выплаты: условия контракта для украинцев 18-24 лет

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с Силами обороны. В его рамках они будут обязаны участвовать в боевых действиях, отмечается в соответствующем постановлении Кабмина.

Также предусматривается, что выплата 1 млн гривен денежной помощи будет проводиться в три этапа.

Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, - FT

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намереваются добиться прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая, пишет Financial Times.

Хегсет о мире между Украиной и РФ: будет демаркация, которую не хочет ни одна из сторон

США предполагают, что в рамках мирного соглашения между Украиной и РФ будет проведена "демаркация". Она "не устроит ни одну из сторон", отметил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, "реализм" - это важная часть разговора в контексте завершения войны между Украиной и Россией.

Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

Также Трамп заявил, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине.