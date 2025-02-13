Обязательное участие в боях и выплаты: условия контракта для украинцев 18-24 лет
Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с Силами обороны. В его рамках они будут обязаны участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
Какие должности может выбрать доброволец
Согласно документу, украинцы 18-24 лет в рамках программы “Котракт 18-24” могут выбрать следующие должности:
- стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;
- разведчик, старший разведчик.
"Контракт с отдельными категориями граждан заключается сроком на год с обязательным условием непосредственного участия таких граждан в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта", - подчеркивается в постановлении.
Отбор украинцев, которые подали заявку на контрактную службу, будут проводить центры рекрутинга. Также в отборе могут принимать участие рекрутинговые подразделения воинских частей.
Процедура подачи заявки
Украинцы 18-24 лет могут подать заявки в центры рекрутинга или рекрутинговые подразделения воинских частей через рекрутинговые платформы или электронный кабинет призывника. В течение одного дня заявку передают в избранную воинскую часть.
Воинская часть обязана уточнить намерения человека, который подал заявку, в том числе путем проведения собеседования. В течение трех дней должно быть принято решение по заявке.
Если гражданина решили принять на службу, воинская часть организовывает:
- проведение профессионально-психологического отбора;
- направление лица для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе по состоянию здоровья;
- прохождение усиленной подготовки: базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.
Если на основании вывода ВВК человек не может служить на тех должностях, которые указаны выше, его могут назначить на другие должности.
Выплаты
Для украинцев, которые подписали "Контракт 18-24", предусмотрена одноразовая денежная помощь в размере 1 млн гривен. Ее выплачивают тремя частями:
- первые 200 тысяч в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и начала выполнения обязанностей на должности, на которую назначен;
- еще 300 тысяч гривен выплачивают в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач;
- 500 тысяч гривен в день исключения из списков личного состава воинской части.
В случае прекращения или отмены военного положения, последняя треть выплат будет выдана пропорционально времени службы - 1/6 от 500 000 грн за каждый месяц.
Если военный не участвовал в боевых действиях минимум 6 месяцев, последняя треть выплаты будет рассчитана пропорционально времени его участия – 1/6 от 500 000 грн за каждый месяц участия в боях. Деньги выдадут в день увольнения.
Если контракт расторгнут по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, оставшиеся выплаты не выдаются. При этом, если контракт расторгнут из-за болезни или ранения, то выплачивается вся обещанная сумма.
В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, неполученная часть такой помощи не выплачивается.
"Контракт 18-24"
Напомним, несколько дней назад Министерство обороны запустило новый проект, в рамках которого украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать особый контракт с Силами обороны.
Для таких граждан будут предусмотрены большие выплаты, а также ряд льгот.
К слову, ранее в Минобороны объяснили, каким добровольцам могут отказать в подписании такого контракта.
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