Обязательное участие в боях и выплаты: условия контракта для украинцев 18-24 лет

Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с Силами обороны. В его рамках они будут обязаны участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Какие должности может выбрать доброволец

Согласно документу, украинцы 18-24 лет в рамках программы “Котракт 18-24” могут выбрать следующие должности:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

"Контракт с отдельными категориями граждан заключается сроком на год с обязательным условием непосредственного участия таких граждан в боевых действиях в районах ведения военных действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта", - подчеркивается в постановлении.

Отбор украинцев, которые подали заявку на контрактную службу, будут проводить центры рекрутинга. Также в отборе могут принимать участие рекрутинговые подразделения воинских частей.

Процедура подачи заявки

Украинцы 18-24 лет могут подать заявки в центры рекрутинга или рекрутинговые подразделения воинских частей через рекрутинговые платформы или электронный кабинет призывника. В течение одного дня заявку передают в избранную воинскую часть.

Воинская часть обязана уточнить намерения человека, который подал заявку, в том числе путем проведения собеседования. В течение трех дней должно быть принято решение по заявке.

Если гражданина решили принять на службу, воинская часть организовывает:

проведение профессионально-психологического отбора;

направление лица для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе по состоянию здоровья;

прохождение усиленной подготовки: базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки - от 14 суток, курса адаптации в воинской части - 14 суток.

Если на основании вывода ВВК человек не может служить на тех должностях, которые указаны выше, его могут назначить на другие должности.

Выплаты

Для украинцев, которые подписали "Контракт 18-24", предусмотрена одноразовая денежная помощь в размере 1 млн гривен. Ее выплачивают тремя частями:

первые 200 тысяч в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и начала выполнения обязанностей на должности, на которую назначен;

еще 300 тысяч гривен выплачивают в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению боевых задач;

500 тысяч гривен в день исключения из списков личного состава воинской части.

В случае прекращения или отмены военного положения, последняя треть выплат будет выдана пропорционально времени службы - 1/6 от 500 000 грн за каждый месяц.

Если военный не участвовал в боевых действиях минимум 6 месяцев, последняя треть выплаты будет рассчитана пропорционально времени его участия – 1/6 от 500 000 грн за каждый месяц участия в боях. Деньги выдадут в день увольнения.

Если контракт расторгнут по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, оставшиеся выплаты не выдаются. При этом, если контракт расторгнут из-за болезни или ранения, то выплачивается вся обещанная сумма.

В случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, неполученная часть такой помощи не выплачивается.