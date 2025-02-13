Зеленский сообщил о хорошем результате на фронте

Украинские войска имеют хороший результат на фронте. Однако на каком именно направлении пока не сообщают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время президент поблагодарил украинских бойцов из 425-го отдельного штурмового полка.

"Были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 13 февраля россияне 72 раза атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Отметим, что последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.

При этом Трегубов уточнял, что на Покровском направлении происходит около половины всех боевых столкновений.

Как недавно сообщили в Нацгвардии, российские оккупанты продвинулись к южному флангу Покровска. Там враг осуществляет атаки на позиции Сил обороны.

Однако в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.