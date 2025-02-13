Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны. Также он хочет вернуть Россию в G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и корреспондента CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.
Как сообщается, Трамп заявил журналистам, что хотел бы вернуть Россию в G7 (то есть вернуться к формату "Большой восьмерки"). По его словам, было ошибкой исключить ее после аннексии украинского Крыма в 2014 году.
Также президент США отметил, что новые торговые тарифы могут начать действовать в апреле, в том числе на автомобили.
На вопрос, будет ли Украина иметь место за столом переговоров о прекращении войны, он ответил: "Да, конечно".
Также Трамп заявил, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что комментарии министра обороны США Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно, были правильными.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским
Напомним, вчера, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждений была война России против Украины.
После разговора Трамп написал о том, что глава Кремля якобы хочет завершить войну, как и президент Украины Владимир Зеленский.
В тот же день американский лидер также поговорил и с Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.
В то же время Зеленский подчеркнул, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.
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