Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны. Также он хочет вернуть Россию в G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и корреспондента CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.