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Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, - FT

Четверг 13 февраля 2025 17:52
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Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, - FT Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намереваются добиться прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) или до 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, информацию о планах Трампа и Путина насчет прекращения огня до 20 апреля или 9 мая раскрыли неназванные западные и украинские чиновники.

"Путин захочет заключить (соглашение - ред.) в такой знаменательный день, как этот", - сказал FT украинский чиновник.

Журналисты отмечают, что стремление Трампа завершить войну РФ против Украины быстро "ослепило" Киев. Украинские чиновники надеялись, что смогут убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России к переговорам, и предлагали доступ к редкоземельным металлам.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии FT заявил, что наладить тесные отношения с командой Трампа было "непросто", и признал, что “потребуется время”, прежде чем они смогут построить такие же отношения, какие были у них с представителями администрации Джо Байдена.

Но пока, как уточняет издание, Украина и Европа опасаются, что США заключат невыгодную сделку с Россией.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, вчера, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился почти полтора часа.

Стороны, в частности, обсуждали вопрос войны России против Украины. По словам Трампа, Путин согласился с ним о необходимости "прекратить миллионы смертей" из-за войны.

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