Зеленский о Покровске: любое решение о выводе войск - дело командиров

Украина сталкивается с очень сложной ситуацией в Покровске. Любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg Television.

Зеленский признал, что ситуация в Покровске на востоке Донецкой области остается "очень сложной".

По его словам, российские войска пытаются установить контроль над городом после месяцев ожесточенных боев.

Президент подчеркнул, что любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.

"Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия стремится достичь победы в Покровске, чтобы создать выгодную позицию в возможных переговорах с США.

"Россия стремится к победе в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всего восточного Донбасса, состоящего из Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить войну", - пояснил глава государства.

В то же время Зеленский заявил, что Украина не откажется от защиты восточных территорий.

"Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, они не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", - подчеркнул президент.

По его словам, Россия сосредотачивает усилия на ударах по энергетической системе Украины, пытаясь ослабить страну до весны.

"Они знают, что как только энергетический фактор исчезнет, у них не останется других сильных факторов", - отметил Зеленский, подчеркнув, что российские войска "не имеют столько мощности", как стремятся показать.