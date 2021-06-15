Саміт НАТО, Україна в "зеленій" зоні Євросоюзу, вирок за розгін Майдану: новини за 14 червня

У Брюсселі завершився саміт НАТО, в Україні винесли вирок за розгін Майдану, Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 14 червня, - в матеріалі РБК-Україна

У Брюсселі завершився саміт НАТО: головні тези спільної заяви Альянсу

У понеділок, 14 червня, в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальним питань, в тому числі й Україна. Так, саміті було підтверджено обіцянку прийняти Україну через виконання Плану дій щодо членства в НАТО. Водночас в НАТО наполягають на впровадженні реформ в Україні.

Головні тези фінального комюніке саміту НАТО - в матеріалі РБК-Україна.

Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу, - Шмигаль

Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він зазначив, що що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.

Вирок за розгін Майдану. Двох "беркутівців" засудили до трьох років в'язниці

Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі. Також підсудним заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Суд визнав їх винними у перевищенні службових повноважень (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 ККУ).

В Румунії сталася аварія з українським автобусом, є жертви

На румунсько-угорському кордоні сталася аварія з українцями. Біля пункту пропуску автобус, який прямував з України в Чехію, врізався у вантажівки.

Загалом в авто перебували 16 українців та 1 громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм.

У Росії посилюють карантин через спалах коронавірусу

У Росії за минулу добу виявили 13 721 новий випадок коронавірусу. У країні починають посилювати карантин.

В Московській області до 20 червня ввели обов'язковий масочний режим у громадських місцях. Роботодавцям забороняється допускати на робоче місце співробітників, які не використовують маски або респіратори.

У США масштабна пожежа на хімічному заводі. Влада оголосила евакуацію

В місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. Над заводом підіймається величезний стовп диму.

Пожежна служба Роктону вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі та підприємства у радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

Чудо-гол з центру поля, перемога Словаччини і раптова осічка Іспанії: підсумки дня на Євро-2020

Чехія ефектно перемогла Шотландію в Глазго, Словаччина в більшості здолала Польщу. А Іспанія допустила осічку вже на старті турніру.

Підсумки четвертого ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну прийде спека з грозами: синоптики назвали дату зупинення дощів

Погода в Україні в найближчий тиждень різко поверне в бік літа і температура повітря почне підійматися. Грози та зливи будуть йти поступово і стала відома дата, коли майже всі регіони опиняться в зоні сухої погоди.