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Аварія з українським автобусом у Румунії: число загиблих зросло

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Румунія, Понеділок 14 червня 2021 16:15
Аварія з українським автобусом у Румунії: число загиблих зросло Фото: у ДТП з українським автобусом у Румунії загинули двоє громадян України (libertatea.ro)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Струк

Число жертв аварії з українським автобусом у Румунії зросло до двох. Ще одна українка померла у лікарні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його даними, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки.

"Загалом в авто перебували 16 українців та 1 громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - поінформував речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, він не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

"Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу. Для родичів відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60", - додав речник.

Нагадаємо, спочатку було відомо про одну жертву ДТП у Румунії.

Як писало РБК-Україна, у середині травня у Польщі померла українка, яка постраждала в результаті аварії автобусу поблизу Кашице. Лікарі декілька місяців боролися за її життя, але травми, які вона отримала під час аварії, виявилися смертельними.

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