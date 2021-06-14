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Вирок за розгін Майдану. Двох "беркутівців" засудили до трьох років в'язниці

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 12:36
Вирок за розгін Майдану. Двох "беркутівців" засудили до трьох років в'язниці Фото: двох "беркутівців засудили до трьох років в'язниці (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Шевченківський суд оголосив вирок у справі "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

Відповідне рішення оголосила суддя.

Також їм заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Суд визнав їх винними у перевищенні службових повноважень (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 ККУ). За це і був оголошений такий вирок.

По статтям перешкоджання мирним зібранням (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 ККУ) та службове підроблення (ч.1 ст 366 ККУ) закінчився термін давності. Тому їх звільнили від відбування покарання по цим статтям.

Також суд повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень

Згідно вироку суду, Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали проти нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва дозволив заочно судити трьох беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану. У грудні 2019 року вони були відпущені з-під варти в рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

Більш докладно про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

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