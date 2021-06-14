В Румунії сталася аварія з українським автобусом, є жертви
На румунсько-угорському кордоні сталася аварія з українцями. Біля пункту пропуску автобус, який прямував з України в Чехію, врізався у вантажівки.
Про це повідомляє місцеве агентство TVR.
За даними агенства, автобус з 15 українськими робітниками та 8-річною дитиною за два кілометри до кордону не впорався з керуванням та в'їхав у колону вантажівок, які стояли в аварійній полосі шосе.
В результаті аварії один із пасажирів автобусу загинув. Двоє людей з автобусу отримали серйозні травми, зокрема внутрішні. Ще 13 пасажирів отримали травми, які не загрожують їхньому життю. Всіх постраждалих доправили до лікарні.
Наразі румунська поліція проводить розслідування на місці аварії, щоб встановити точні обставини зіткнення автобусу з вантажівками.
Фото: на місці аварії українського автобуса (libertatea.ro)
Нагадаємо, в середині травня у Польщі померла українка, яка постраждала в результаті аварії автобусу поблизу Кашице. Лікарі декілька місяців боролися за її життя, але травми, які вона отримала під час аварії, виявилися смертельними.
Також РБК-Україна писало, що в Ірпені в результаті аварії з маршруткою постраждали п'ятеро людей.