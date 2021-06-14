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У США масштабна пожежа на хімічному заводі. Влада оголосила евакуацію

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Роктон, Понеділок 14 червня 2021 20:53
У США масштабна пожежа на хімічному заводі. Влада оголосила евакуацію Фото: у США горить хімічний завод (twitter.com Breaking 4 New)
Автор: Дмитро Левицький

В місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. Над заводом підіймається величезний стовп диму.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пожежна служба Роктону вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі та підприємства у радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool. Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства у безпеці. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

Фото: пожежа на хімічному заводі в США (twitter.com/MaggiePolsean)

Нагадаємо, сьогодні в Росії стався потужний вибух на новосибірській АЗС.

Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих в результаті вибуху зросла до майже 30 людей, загиблих немає.

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