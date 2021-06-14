У США масштабна пожежа на хімічному заводі. Влада оголосила евакуацію

В місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. Над заводом підіймається величезний стовп диму.

Пожежна служба Роктону вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі та підприємства у радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool. Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства у безпеці. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

Фото: пожежа на хімічному заводі в США (twitter.com/MaggiePolsean)