Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу, - Шмигаль

Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль , передає прес-служба офісу президента.

"Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна відтепер увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", - заявив прем'єр.

При цьому він зазначив, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.