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Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу, - Шмигаль

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Понеділок 14 червня 2021 14:51
Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна потрапила в "зелену" зону Європейського союзу. Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС у 75 випадків.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба офісу президента.

"Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна відтепер увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", - заявив прем'єр.

При цьому він зазначив, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину.

Нагадавши, 8 червня в Україні пом'якшили карантин - всі регіони переведені в "зелену" зону.

Крім того, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначав, що дія адаптивного карантину в Україні триває. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Додамо, що сьогодні в Україні виявили мінімальну кількість нових випадків коронавірусу з початку року - 420 заражень на добу.

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