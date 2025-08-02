Сами все разрушили: в ВСУ объяснили, почему россияне не могут закрепиться в Каменском

Российские оккупанты несмотря на все свои попытки до сих пор не могут закрепиться в Каменском Запорожской области. Украинские военные удерживают ряд позиций в населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире телеканала "Мы - Украина".

"Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде там удержаться. Он только туда заходит, просачивается, а мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт", - пояснил он ситуацию.

По словам Волошина, россияне пытаются окончательно вытеснить украинские войска из Каменского, но без успеха. Подразделения Вооруженных сил Украины удерживают северную и северо-восточную окраины населенного пункта.

Отметим, 31 июля аналитики проекта DeepState обозначили Каменское в Запорожской области как якобы оккупированное россиянами. В ВСУ оперативно опровергли эту информацию - по словам военных, закрепиться в Каменском россиянам не удалось.

На днях мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал распоряжение усилить оборону возле населенного пункта Каменское в Запорожской области после активизации россиян.

Кроме этого, оккупанты "на кураже" попытались прорваться силами одной диверсионно-разведывательной группы в Степногорск неподалеку Каменского. Однако обратно не вернулся ни один россиянин.