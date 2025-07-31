DeepState обозначил Каменское в Запорожской области как оккупированное: что говорят ВСУ

Силы обороны опровергли захват россиянами Каменского в Запорожской области. Информация об оккупации не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины и аналитиков DeepState в Telegram .

Заявление DeepState

Сегодня, 31 июля, аналитики проекта сообщили об оккупации населенного пункта Каменское в Васильевском районе Запорожской области.

Соответствующее изменение было внесено на их интерактивной карте боевых действий, где поселок обозначили как временно захваченный российскими войсками.

Официальное заявление Сил обороны

"Информация о якобы оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками пока не соответствует действительности", - говорится в сообщении военных.

В Силах обороны отметили, что на самом деле ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть наши позиции, на которых находятся бойцы. В частности сейчас на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

"Воины Вооруженных Сил Украины продолжают героически держать оборону на этом отрезке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение", - добавили военные.

Также они призвали доверять только официальным источникам, ведь динамика боевых действий требует осторожности в формулировках и проверки фактов, чтобы не распространять панику и не играть на руку вражеской пропаганде, которая стремится сломать украинский дух.