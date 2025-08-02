Самі все зруйнували: в ЗСУ пояснили, чому росіяни не можуть закріпитися у Кам'янському

Російські окупанти попри усі свої намагання досі не можуть закріпитися у Кам'янському на Запоріжжі. Українські військові утримують низку позицій у населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Ворог не може закріпитися в Кам'янському, адже він знищив наші позиції, щоб нам не було де триматись. Тому і йому немає там де утриматись. Він тільки туди заходить, просочується, а ми намагаємося знищити всі ці групи, які просочуються в цей населений пункт", - пояснив він ситуацію.

За словами Волошина, росіяни намагаються остаточно витіснити українські війська із Кам'янського, але без успіху. Підрозділи Збройних сил України утримують північну та північно-східну околиці населеного пункту.

Зазначимо, 31 липня аналітики проєкту DeepState позначили Кам'янське у Запорізькій області як нібито окуповане росіянами. В ЗСУ оперативно спростували цю інформацію - за словами військових, закріпитися в Кам'янському росіянам не вдалося.

Днями ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав розпорядження посилити оборону біля населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області після активізації росіян.

Окрім цього, окупанти "на куражі" спробували прорватися силами однієї диверсійно-розвідувальної групи до Степногірська неподалік Кам'янського. Однак назад не повернувся жоден росіянин.