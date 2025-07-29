РФ активизировалась возле Запорожья. Сырский отдал распоряжение усилить оборону
Российская армия активизировалась возле населенного пункта Каменское, в Запорожской области. Там необходимо усилить оборону украинских военных.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его данным, боевых столкновений на данном направлении сравнительно меньше, чем на других участках. Однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское. В частности, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.
В связи с активизацией врага было издано распоряжение по ведению боевых действий, и обеспечения имеющихся потребностей.
"Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью", - сообщил Сырский.
Ситуация в Запорожской области
На днях мы писали, что подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.
Кроме этого, начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.
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