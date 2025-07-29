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РФ активизировалась возле Запорожья. Сырский отдал распоряжение усилить оборону

Вторник 29 июля 2025 19:50
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РФ активизировалась возле Запорожья. Сырский отдал распоряжение усилить оборону Фото: Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировалась возле населенного пункта Каменское, в Запорожской области. Там необходимо усилить оборону украинских военных.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его данным, боевых столкновений на данном направлении сравнительно меньше, чем на других участках. Однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское. В частности, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы.

В связи с активизацией врага было издано распоряжение по ведению боевых действий, и обеспечения имеющихся потребностей.

"Планы российских оккупантов нам известны. С нашей стороны принимаются меры для улучшения взаимодействия воинских частей и усиления подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на более близкое расстояние к Запорожью", - сообщил Сырский.

Ситуация в Запорожской области

На днях мы писали, что подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.

Кроме этого, начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых рассказал, что наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения". В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.

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