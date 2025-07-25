Россияне хотели прорваться в Степногорск на Запорожье: назад не вернулся никто
Российская диверсионно-разведывательная группа в ночь с 24 на 25 июля попыталась прорваться в Степногорск в Запорожской области. Однако попытка россиян провалилась с плохими для них последствиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"На Гуляйпольском направлении противник сейчас проводит определенную перегруппировку сил и средств, и в недалеком будущем мы ожидаем, что он возобновит активные штурмовые действия", - отметил Волошин.
По словам спикера, тяжелая ситуация сейчас сложилась возле населенного пункта Каменское, что на Ореховском направлении. Оккупанты пытаются закрепиться в Каменском и продвинуться к Степногорску.
"И прошлой ночью вражеская диверсионная группа пыталась прорваться к населенному пункту Степногорск, однако Силы обороны Украины пресекли эту попытку, она оказалась неудачной", - отметил Волошин.
Украинские военные удерживают северные окраины Каменского. Оккупанты пытаются выбить украинцев, применяя артиллерийские обстрелы и авиаудары. В частности бомбардируют населенный пункт Плавни неподалеку от Каменского.
Россияне хотят зайти в Степногорск, для начала хотя бы захватить его южные окраины. Именно это пыталась сделать российская ДРГ ночью.
"Именно в южном районе Степногорска есть многоэтажная застройка и там есть где спрятаться штурмовым и диверсионным группам, но Силы обороны Украины эту группу уничтожили", - резюмировал Волошин.
Ситуация на фронте 25 июля
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.
На Запорожье враг сосредоточил усилия на том, чтобы занять Каменское и Степногорск. Это позволит россиянам обстреливать южные районы Запорожья из полевой артиллерии и развернуть FPV-террор против города.
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