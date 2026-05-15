Садового облили неизвестным веществом в центре Львова: что известно

13:07 15.05.2026 Пт
3 мин
Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет
aimg Татьяна Веремеева
Садового облили неизвестным веществом в центре Львова: что известно Фото: Андрея Садового облили неизвестным веществом в центре Львова (slovoidilo)
Во Львове неизвестный облил неустановленной жидкостью городского голову Андрея Садового. Это произошло на площади Рынок. Личность злоумышленника уже установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Главное:

  • Место происшествия: Инцидент произошел 15 мая около 10:40 на площади Рынок в самом центре Львова.
  • Суть инцидента: Прохожий внезапно подбежал к городскому голове Андрею Садовому и облил его неустановленной жидкостью.
  • Личность нападавшего: Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника - им оказался 46-летний местный житель.
  • Реакция полиции: На месте работали следственно-оперативная группа и профильные службы Львовского районного управления полиции.
  • Уголовное дело: По факту нападения открыто производство по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УКУ).
  • Возможное наказание: Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Что случилось во Львове

Инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40 в центре города. По данным полиции, прохожий внезапно подбежал к мэру Львова и облил его неизвестной жидкостью.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовской области. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний львовянин.

Какое наказание предусмотрено

По факту происшествия дознаватели открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ - "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся следственные действия.

Что сказал Садовый

После инцидента Андрей Садовый прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. По его словам, мужчина вылил ему на спину ведро грязной жидкости, когда он шел на работу.

Мэр Львова отметил, что не считает произошедшее покушением и назвал это хулиганством.

Садовый также добавил, что ранее уже сталкивался с подобными нападениями, поэтому "ему не привыкать". По его словам, после инцидента он просто переоделся, а вечером планирует постирать вещи.

"Все в порядке", - заверил городской голова.

Ранее РБК-Украина рассказывало о дроновой атаке на Львов в марте нынешнего года. Тогда в результате российского удара пострадало наследие ЮНЕСКО.

После этого между мэром Львова Андреем Садовым и командующим Сил беспилотных систем Робертом "Мадьяром" Бровди возникла публичная дискуссия. Садовый заявил, что у него есть вопросы по эффективности работы ПВО, а "Мадьяр" в ответ отметил, что ни одна система в мире не способна сбивать 100% целей во время массированных атак. Впоследствии мэр Львова признал свои слова эмоциональными и некорректными, поблагодарив военных за защиту неба.

