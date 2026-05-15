Садового облили неизвестным веществом в центре Львова: что известно

Во Львове неизвестный облил неустановленной жидкостью городского голову Андрея Садового. Это произошло на площади Рынок. Личность злоумышленника уже установили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области .

Что случилось во Львове

Инцидент произошел сегодня, 15 мая, около 10:40 в центре города. По данным полиции, прохожий внезапно подбежал к мэру Львова и облил его неизвестной жидкостью.

На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовской области. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний львовянин.

Какое наказание предусмотрено

По факту происшествия дознаватели открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ - "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф, пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на тот же срок.

Сейчас продолжается досудебное расследование и проводятся следственные действия.