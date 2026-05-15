Садового облили невідомою речовиною у середмісті Львова: що відомо

13:07 15.05.2026 Пт
3 хв
Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 5 років
aimg Тетяна Веремєєва
Садового облили невідомою речовиною у середмісті Львова: що відомо Фото: Андрія Садового облили невідомою речовиною у центрі Львова (slovoidilo)
У Львові невідомий облив невстановленою рідиною міського голову Андрія Садового. Це сталося на площі Ринок. Особу зловмисника вже встановили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Головне:

  • Місце події: Інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у самому центрі Львова.
  • Суть інциденту: Перехожий раптово підбіг до міського голови Андрія Садового та облив його невстановленою рідиною.
  • Особа нападника: Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника - ним виявився 46-річний місцевий мешканець.
  • Реакція поліції: На місці працювали слідчо-оперативна група та профільні служби Львівського районного управління поліції.
  • Кримінальна справа: За фактом нападу відкрито провадження за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ).
  • Можливе покарання: Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до п’яти років.

Що трапилося у Львові

Інцидент стався сьогодні, 15 травня, близько 10:40 у центрі міста. За даними поліції, перехожий раптово підбіг до мера Львова та облив його невідомою рідиною.

На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 і поліції Львівської області. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний львів’янин.

Яке покарання передбачене

За фактом події дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ - "Хуліганство". Санкція статті передбачає штраф, пробаційний нагляд строком до п’яти років або обмеження волі на той самий термін.

Наразі триває досудове розслідування та проводяться слідчі дії.

Що сказав Садовий

Після інциденту Андрій Садовий прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook. За його словами, чоловік вилив йому на спину відро брудної рідини, коли він ішов на роботу.

Мер Львова зазначив, що не вважає подію замахом і назвав її хуліганством.

Садовий також додав, що раніше вже стикався з подібними нападами, тому "йому не звикати". За його словами, після інциденту він просто переодягнувся, а ввечері планує випрати речі.

"Все гаразд", - запевнив міський голова.

Раніше РБК-Україна розповідало про дронову атаку на Львів у березні нинішнього року. Тоді внаслідок російського удару постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Після цього між мером Львова Андрієм Садовим та командувачем Сил безпілотних систем Робертом "Мадяром" Бровді виникла публічна дискусія. Садовий заявив, що має запитання щодо ефективності роботи ППО, а "Мадяр" у відповідь наголосив, що жодна система у світі не здатна збивати 100% цілей під час масованих атак. Згодом мер Львова визнав свої слова емоційними та некоректними, подякувавши військовим за захист неба.

Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
