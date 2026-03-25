Мэр Львова упрекнул военных за несбитые "Шахеды": командующий СБС "Мадяр" ответил

Мэр Львова Андрей Садовой после прилетов "Шахедов" по городу публично высказал претензии к эффективности сбивания вражеских дронов. В ответ командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт ("Мадяр") Бровди сделал заявление.

Что сказал Садовой

Во время общения с журналистами, городской голова Львова заявил, что имеет "очень много вопросов" после массированной дроновой атаки по городу, из-за которой пострадали десятки людей.

"У меня есть очень много вопросов ко всем. Потому что мы, как город, ежедневно покупаем дроны, покупаем антидронные системы. Покупаем все, что нас просят, и передаем. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому, думаю, что вопросов есть много ко всем. Моя задача сейчас - спасать людей, чтобы они имели где переночевать, а в больницах оказали качественную помощь. Это мы сделаем", - сказал Садовый.

Ответ "Мадяра"

Командующий Сил беспилотных систем призвал главу города прекратить подобную риторику. Он отметил, что ни одна система ПВО в мире не способна обеспечить 100% результат против массированных атак, но украинские защитники демонстрируют сверхвысокие показатели.

"Господин мэр сердцу милого города Льва! Извините, но тот ваш вечерний упрек или рекламацию покупателя "имею очень много вопросов ко всем, будем иметь разговор с военными, ежедневно покупаем..." прекратите, сделайте одолжение", - написал "Мадяр" в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что несмотря на имеющиеся вызовы и потребность в совершенствовании защиты, статистика сбития вражеских целей остается беспрецедентной.

"15 шахедов из 556-ти сегодня (речь идет о 24 марта - ред.) достигли цели. 3%... Вот без шуток - не существует такой ПВО на планете Земля, что руками Воинов в глубину эшелонов и рубежей от передка и до мирных городов стирают 95-97% атакующих дронов. Хотя конечно, есть над чем работать", - добавил "Мадяр".

"Мадяр" отметил, что не считает целесообразным давать советы мэру, однако подчеркнул, что и упрекать военных, которые ежедневно и каждую ночь сбивают вражеские цели, не стоит.

Он также призвал беречь людей и избегать лишних публичных заявлений, подчеркнув, что военные и в дальнейшем будут работать в небе.

Атака на Львов

Напомним, вчера после ночного обстрела войска РФ устроили массированную дневную атаку дронами, выпустив по Украине 556 ударных беспилотников. Во Львове под удар попал центр города

Повреждения получила часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов - исторический центр".

Среди прочего пострадал ансамбль Бернардинского монастыря - памятник архитектуры национального значения, а также ряд жилых домов.

В Сиховском районе зафиксировано повреждение 19 многоэтажек.