В центре Львова прилет дрона: горит жилой дом, пострадало наследие ЮНЕСКО
Сегодня, 24 марта, российские оккупанты ударили дроном по центру Львова. В результате удара пострадало наследие ЮНЕСКО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление львовского мэра Андрея Садового и сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО", - сказано в заявлении Козицкого.
Садовой отметил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Он добавил, что все службы выехали на место прилета.
Мэр города подчеркнул, что угроза остается очень высокой и призвал горожан находиться в укрытиях. По его словам, в направлении Львова летит еще один вражеский беспилотник.
Позже Козицкий сообщил, что тяжело ранены по меньшей мере два человека.
Садовой через несколько минут заявил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.
Фото: удар вражеского дрона по многоэтажке во Львове (t.me/andriysadovyi)
Также мэр Львова сообщил о падении обломков в начале улицы Бандеры.
Фото: падение обломков во Львове (t.me/andriysadovyi)
Удар по Украине 24 марта
Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с применением 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.
В Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, россияне утром нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела возникли пожары, по состоянию на сейчас известно о девяти раненых. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.
Также оккупанты ударным беспилотником атаковали пригородный поезд сообщением Слатино-Харьков. В результате удара есть погибший и раненые.
