В центре Львова прилет дрона: горит жилой дом, пострадало наследие ЮНЕСКО

16:44 24.03.2026 Вт
По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения
aimg Валерий Ульяненко
В центре Львова прилет дрона: горит жилой дом, пострадало наследие ЮНЕСКО Фото: удар вражеского беспилотника по центру Львова (t.me/andriysadovyi)

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты ударили дроном по центру Львова. В результате удара пострадало наследие ЮНЕСКО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление львовского мэра Андрея Садового и сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО", - сказано в заявлении Козицкого.

Садовой отметил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Он добавил, что все службы выехали на место прилета.

Мэр города подчеркнул, что угроза остается очень высокой и призвал горожан находиться в укрытиях. По его словам, в направлении Львова летит еще один вражеский беспилотник.

Позже Козицкий сообщил, что тяжело ранены по меньшей мере два человека.

Садовой через несколько минут заявил о еще одном попадании вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.

В центре Львова прилет дрона: горит жилой дом, пострадало наследие ЮНЕСКОФото: удар вражеского дрона по многоэтажке во Львове (t.me/andriysadovyi)

Также мэр Львова сообщил о падении обломков в начале улицы Бандеры.

Фото: падение обломков во Львове (t.me/andriysadovyi)

Удар по Украине 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с применением 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.

В Полтавской громаде зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, россияне утром нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела возникли пожары, по состоянию на сейчас известно о девяти раненых. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.

Также оккупанты ударным беспилотником атаковали пригородный поезд сообщением Слатино-Харьков. В результате удара есть погибший и раненые.

Больше деталей о ночном комбинированном обстреле россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
