Польша вызвала "на ковер" российского дипломата
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.
В то же время в комментарии для российских СМИ Андрей Ордаш цинично заявил, что "Польша не представила никаких доказательств" российского происхождения сбитых беспилотников.
"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, не было представлено", - сказал дипломат.
Вместо этого он обвинил Украину, напомнив о падении ракеты ПВО в ноябре 2022 года, когда Силы обороны отражали массированный российский обстрел. Тогда погибли два человека, а международное сообщество возложило ответственность за инцидент на Россию.
Российские дроны в Польше
В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши, которая является членом НАТО. Для отражения воздушной угрозы была поднята в небо авиация.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно остановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.
По имеющейся информации, в польское воздушное пространство вошло 19 российских беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить только 4 из них.
Как сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, власти пока идентифицировали семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента Варшава официально попросила НАТО привлечь Статью 4 Договора.
