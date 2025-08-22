Рютте отреагировал на взрыв российского дрона в Польше

По его словам, НАТО очень тесно координирует свою реакцию с коллегами из Польши относительно взрыва российского дрона в Польше.

"Мы с ними тесно-тесно сотрудничаем. Не скажу вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь", - отметил генсек НАТО.