UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Рютте відреагував на вибух російського дрона у Польщі

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Польща та союзники по НАТО мають відреагувати на інцидент з вибухом російського дрона на польській території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, НАТО дуже тісно координує свою реакцію з колегами з Польщі щодо вибуху російського дрона у Польщі.

"Ми з ними тісно-тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", - зазначив генсек НАТО.

Вибух російського дрона у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.

У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.

Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.

Вчора, 22 серпня, Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк РюттеНАТОПольщаРосійська ФедераціяДрони