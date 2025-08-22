Рютте відреагував на вибух російського дрона у Польщі

Вибух російського дрона у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.

У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.

Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.

Вчора, 22 серпня, Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.