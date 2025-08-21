Польша направила России ноту протеста из-за взрыва дрона возле Люблина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

Варшава в ноте выразила России решительный протест из-за падения и взрыва российского дрона в селе Осины и подчеркнула, что инцидент является нарушением обязательств РФ по уважению суверенитета Польши и Конвенции о международной гражданской авиации.

"Министерство считает этот инцидент очередной сознательной провокацией, которая вписывается в схему гибридных действий, осуществляемых РФ как в отношении Польши, так и в отношении других европейских государств. Мы решительно осуждаем все действия российской стороны, которые представляют угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности воздушного движения", - говорится в сообщении.

Польский МИД требует от России немедленных объяснений относительно инцидента, в частности обстоятельств и причин появления дрона в Польше, а также информацию о действиях, предпринятых соответствующими органами России для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"Недружественные действия России в отношении Польши осуществляются параллельно с военной агрессией против Украины, которая повлекла сотни тысяч жертв и является грубым нарушением международного права и фундаментальных гуманитарных принципов", - отметили в ведомстве.