Рютте отреагировал на взрыв российского дрона в Польше
Польша и союзники по НАТО должны отреагировать на инцидент со взрывом российского дрона на польской территории.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, НАТО очень тесно координирует свою реакцию с коллегами из Польши относительно взрыва российского дрона в Польше.
"Мы с ними тесно-тесно сотрудничаем. Не скажу вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь", - отметил генсек НАТО.
Взрыв российского дрона в Польше
Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. На кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.
Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. Обошлось без пострадавших.
В Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed.
Позже в Минобороны Польши окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина.
Вчера, 22 августа, Министерство иностранных дел Польши направило России ноту протеста из-за взрыва российского дрона в Люблинском воеводстве.