Рютте відреагував на вибух російського дрона у Польщі
Польща та союзники по НАТО мають відреагувати на інцидент з вибухом російського дрона на польській території.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, НАТО дуже тісно координує свою реакцію з колегами з Польщі щодо вибуху російського дрона у Польщі.
"Ми з ними тісно-тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", - зазначив генсек НАТО.
Вибух російського дрона у Польщі
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.
Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.
У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.
Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.
Вчора, 22 серпня, Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.