ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рютте відреагував на вибух російського дрона у Польщі

П'ятниця 22 серпня 2025 16:03
UA EN RU
Рютте відреагував на вибух російського дрона у Польщі Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Польща та союзники по НАТО мають відреагувати на інцидент з вибухом російського дрона на польській території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, НАТО дуже тісно координує свою реакцію з колегами з Польщі щодо вибуху російського дрона у Польщі.

"Ми з ними тісно-тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", - зазначив генсек НАТО.

Вибух російського дрона у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. На кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. Обійшлося без постраждалих.

У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed.

Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.

Вчора, 22 серпня, Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту через вибух російського дрона в Люблінському воєводстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Рютте НАТО Польща Російська Федерація Дрони
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"