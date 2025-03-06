Рютте и Дуда об отношениях США и Украины: поддержка должна продолжаться

Украина должна находиться в позиции силы во время войны с Российской Федерацией. А значит ей нужна поддержка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу генерального секретаря НАТО Марк Рютте и президента Польши Анджея Дуду.
Рютте подчеркнул важность того, чтобы Украина находилась в позиции силы.
"Поэтому поддержка должна продолжаться. США и Украина должны обсудить, как работать дальше, как выйти из этих сложных ситуаций. Письмо от (украинского президента Владимира, - ред.) Зеленского во вторник уже было отправлено. Я очень оптимистичен, что результаты будут положительными", - рассказал генсек.
В то же время Рютте отметил, что пока лучше не комментировать предположения и отметил, что оптимистично относится к будущему.
В свою очередь польский президент подчеркнул, что, по его мнению, ситуация в отношениях между США и Украиной является временной, и связана со сложными переговорами.
"Мы можем сказать следующее: то, что в Овальном кабинете произошло, - это было землетрясение, а сейчас у нас отход от землетрясения. Ситуация уже подходит к своему концу. Я поощряю Зеленского спокойно вернуться к столу переговоров и провести взвешенные переговоры с президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - сообщил Дуда.
Напомним, что в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме произошел спор о войне и якобы "неблагодарности" Украины.
Президент Украины после перепалки досрочно уехал из Белого дома. В свою очередь Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы не готов к миру. В результате не было подписано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.
Зато в Белом доме обвинили Зеленского в разжигании конфликта, а западные СМИ писали, что якобы Трамп захотел, чтобы президент Украины "исправил ситуацию".
После этого США приостановили передачу оружия Украине, а также разведывательных данных.
Однако вчера, 5 марта, стало известно, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак даже провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волтцом и договорился о встрече переговорных команд в ближайшее время.
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