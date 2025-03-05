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Переговорные команды Украины и США встретятся в ближайшее время, - ОП

Среда 05 марта 2025 19:17
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Переговорные команды Украины и США встретятся в ближайшее время, - ОП Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом. Договорились о встрече переговорных команд в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

"Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Уолтцом, обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и прочному миру", - сообщил Ермак.

Также они обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", - добавил глава ОП.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Также идет обсуждение относительно команды переговорщиков.

Советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц заявил, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского было "хорошим, позитивным первым шагом" (имеется в виду сообщение Зеленского в Х, где он написал, что Украина готова к переговорам, и предложил первые этапы окончания войны).

По словам Уолтца, официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны.

"Мы сделали шаг назад, взяли паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений. Но перед тем, как выйти сюда, я только что разговаривал по телефону с моим коллегой, советником по вопросам национальной безопасности Украины. Мы хорошо обсудили место проведения следующего раунда переговоров, делегации, вопросы по существу", - сказал он.

Добавим, что "советник по вопросам национальной безопасности Украины", с которым говорил Уолтц - это Андрей Ермак. Это уточнил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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