Зеленский досрочно уезжает из Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом. Это произошло после его спора с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам чиновника, Зеленский и Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию, которая планировалась после их встречи.

Спор Зеленского с Трампом

Напомним, ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка во время их сегодняшней встрече в Белом доме.

Глава украинского государства напомнил, что война России против Украины продолжается с 2014 года и она не остановилась ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко отреагировал на такие слова и начал говорить, что Украина "не может набрать людей в войско".

Трамп также не отмалчивался и в резкой форме заявил о том, что мир стоит на грани Третьей мировой и без помощи США Украина "не выстояла бы и две недели" после вторжения россиян.

Он несколько раз повторил, что Зеленскому "нужно быть благодарным" за помощь от США.

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