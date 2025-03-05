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Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили передачу оружия и разведданных Украине

Среда 05 марта 2025 14:48
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Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили передачу оружия и разведданных Украине Фото: Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) приостановили поставку вооружения, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Белого дома Эдварда Лоуренса, который цитирует директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Спор в Белом доме

28 февраля глава президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Во время совместного выступления с главой Белого дома и вице-президентом Ди Вэнсом, между сторонами возникла напряженная дискуссия. После этого американская сторона приняла решение временно остановить предоставление поддержки Украине.

4 марта, Зеленский заявил, что Киев стремится как можно скорее начать переговорный процесс для достижения стабильного мира. В то же время Трамп выразил мнение, что Российская Федерация (РФ) также якобы готова к прекращению боевых действий.

Между тем The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что готовности Зеленского к диалогу может быть недостаточно для возобновления предоставления помощи со стороны США.

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