Рютте та Дуда про відносини США та України: підтримка повинна тривати

Рютте наголосив на важливості того, щоб Україна перебувала у позиції сили.

"Тому підтримка повинна тривати. США й Україна повинні обговорити, як працювати далі, як вийти з цих складних ситуацій. Лист від (українського президента Володимира, - ред.) Зеленського у вівторок вже було відправлено. Я дуже оптимістичний, що результати будуть позитивними", - розповів генсек.

Водночас Рютте зауважив, що наразі краще не коментувати припущення та зазначив, що оптимістично ставиться до майбутнього.

Своєю чергою польський президент наголосив, що, на його думку, ситуація у відносинах між США й Україною є тимчасовою, та пов’язана зі складними переговорами.

"Ми можемо сказати наступне: те, що в Овальному кабінеті відбулося, - це був землетрус, а зараз у нас відхід від землетрусу. Ситуація вже підходить до свого кінця. Я заохочую Зеленського спокійно повернутися до столу переговорів і провести виважені переговори з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - повідомив Дуда.