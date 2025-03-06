Рютте та Дуда про відносини США та України: підтримка повинна тривати

Україна повинна перебувати у позиції сили під час війни з Російською Федерацією. А отже їй потрібна підтримка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч генерального секретаря НАТО Марк Рютте та президента Польщі Анджея Дуду.
Рютте наголосив на важливості того, щоб Україна перебувала у позиції сили.
"Тому підтримка повинна тривати. США й Україна повинні обговорити, як працювати далі, як вийти з цих складних ситуацій. Лист від (українського президента Володимира, - ред.) Зеленського у вівторок вже було відправлено. Я дуже оптимістичний, що результати будуть позитивними", - розповів генсек.
Водночас Рютте зауважив, що наразі краще не коментувати припущення та зазначив, що оптимістично ставиться до майбутнього.
Своєю чергою польський президент наголосив, що, на його думку, ситуація у відносинах між США й Україною є тимчасовою, та пов’язана зі складними переговорами.
"Ми можемо сказати наступне: те, що в Овальному кабінеті відбулося, - це був землетрус, а зараз у нас відхід від землетрусу. Ситуація вже підходить до свого кінця. Я заохочую Зеленського спокійно повернутися до столу переговорів і провести виважені переговори з президентом (США Дональдом, - ред.) Трампом", - повідомив Дуда.
Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі сталася суперечка щодо війни та нібито "невдячності" України.
Президент України після перепалки достроково поїхав з Білого дому. Своєю чергою Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито не готовий до миру. У результаті не була підписана угода між Україною та США про корисні копалини.
Натомість у Білому домі звинуватили Зеленського у розпалюванні конфлікту, а західні ЗМІ писали, що нібито Трамп захотів, щоб президент України "виправив ситуацію".
Після цього США призупинили передачу зброї Україні, а також розвідувальних даних.
Проте вчора, 5 березня, стало відомо, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак навіть провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом та домовився про зустріч переговорних команд найближчим часом.
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