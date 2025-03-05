Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров, - Белый дом

Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Также идет обсуждение по команде переговорщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по нацбезопасности президента США Майка Уолтца, которого цитирует Reuters.

Уолтц заявил, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского было "хорошим, позитивным первым шагом" (имеется в виду сообщение Зеленского в Х, где он написал, что Украина готова к переговорам, и предложил первые этапы окончания войны).

По словам Уолтца, официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны.

"Мы сделали шаг назад, взяли паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений. Но я только что разговаривал по телефону с моим коллегой, советником по национальной безопасности Украины. Мы провели хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о делегациях, по сути", - сказал он.

Movement on Ukraine in "very short order," @MikeWaltz47 told us. Asked about US pause in intelligence sharing with Ukraine, he said: "We have taken a step back, and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. But I just got off the phone before I walked out here… pic.twitter.com/8cOx7sysq3 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 5, 2025



"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы потом применим к россиянам и испытаем эту сторону", - заявил советник президента США.

При этом представитель Белого дома не уточнил, какими будут эти "меры по укреплению доверия".

Уолтц также отметил, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры укрепления доверия".

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы снять эту паузу", - сказал он.

Стоит добавить, что "советник по национальной безопасности Украины", с которым говорил Уолтц - это Андрей Ермак. Это уточнил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.