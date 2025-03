Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров, - Белый дом

Уолтц заявил, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского было "хорошим, позитивным первым шагом" (имеется в виду сообщение Зеленского в Х, где он написал, что Украина готова к переговорам, и предложил первые этапы окончания войны).

По словам Уолтца, официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны.

"Мы сделали шаг назад, взяли паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений. Но я только что разговаривал по телефону с моим коллегой, советником по национальной безопасности Украины. Мы провели хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о делегациях, по сути", - сказал он.

Movement on Ukraine in "very short order," @MikeWaltz47 told us. Asked about US pause in intelligence sharing with Ukraine, he said: "We have taken a step back, and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. But I just got off the phone before I walked out here…