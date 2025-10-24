ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рютте: у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - давление нужно усилить

Лондон, Пятница 24 октября 2025 19:49
UA EN RU
Рютте: у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - давление нужно усилить Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас необходимо усилить давление.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".

Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.

"Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", - добавил Рютте.

Потери России

Стоит заметить, согласно информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины около 1 135 080 военнослужащих.

При этом только за прошедшие сутки, 23 октября, потери врага составили 910 солдат.

Также существенные проблемы возникли и с экономикой России. Президент США Дональд Трамп в конце сентября признавал, что экономика России в ужасном состоянии и она постепенно разрушается.

По его словам, Украина проделала хорошую работу, сдерживая российскую армию от продвижения.

Но российские власти делают вид, будто в стране все хорошо. В частности, 7 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что начало полномасштабной войны против Украины "было правильным и своевременным".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Российская Федерация Марк Рютте Война в Украине
Новости
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
"Коалиция решительных" объявила новый план для Украины из пяти пунктов
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию