Рютте: у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - давление нужно усилить

Российский диктатор Владимир Путин потерял за время войны против Украины слишком много солдат и денег. Сейчас необходимо усилить давление.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".

Он отметил, что в Украине Путин получает "маргинальные достижения" огромной ценой. Из-за сумасшедшей войны диктатора погибают сотни тысяч россиян. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает. "Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины", - добавил Рютте.