Российская экономика в ужасном состоянии, она разрушается, - Трамп

Вторник 23 сентября 2025 21:18
UA EN RU
Российская экономика в ужасном состоянии, она разрушается, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самый большой прогресс по завершению войны России против Украины сейчас - то, что российская экономика в ужасном состоянии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трампа спросили о прогрессе по завершению войны в Украине с момента его последней встречи с Зеленским.

"Самый большой прогресс - то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)", - сказал президент США.

Позиция США относительно санкций против России

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает России санкциями и тарифами уже несколько последних месяцев.

Американский лидер даже устанавливал для российского диктатора дедлайн, до которого Россия должна была заключить с Украиной перемирие. Но после окончания срока дедлайна Трамп так и не вводил жесткие санкции и тарифы.

Недавно американский президент заявил, что США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций. Целью станут российская нефть и банки.

Ранее Белый дом заявил о готовности ввести "серьезные" санкции против Москвы в случае, если ЕС полностью откажется от импорта российских энергоресурсов в ближайшее время.

Дипломаты в Европе подозревают, что Трамп умышленно поставил такой ультиматум странам ЕС, поскольку понимал, что осуществить это будет невозможно.

Ведь в таком случае США смогут избежать санкций против России, ссылаясь на страны ЕС, которые все еще ведут бизнес с РФ.

