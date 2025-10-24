ua en ru
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины

Украина, Пятница 24 октября 2025 07:40
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины Иллюстративное фото: Генштаб сообщил свежие цифры потерь армии РФ за сутки 24 октября (facebook.com www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 24 октября 2025 года российская армия продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С 24 февраля 2022 года по 24 октября 2025 года общие ориентировочные потери российских войск составили около 1 135 080 военнослужащих, что на 910 больше, чем сутками ранее. Враг также лишился 11 283 танков (+1 за сутки) и 23 458 бронемашин (+5).

Кроме того, уничтожено 33 972 артиллерийские системы (+34), 1 526 реактивных систем залпового огня, 1 230 средств противовоздушной обороны, а также 428 самолетов и 346 вертолетов.

Украинские Силы обороны продолжают эффективно поражать беспилотные цели: на счету защитников уже 73 826 беспилотников оперативно-тактического уровня, что на 440 больше за сутки.

Также ликвидировано 3 880 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, 1 подводная лодка, 65 356 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+128) и 3 981 единица специальной техники.

Украинская армия ежедневно наносит ощутимые потери врагу, разрушая его наступательный потенциал и продолжая освобождение оккупированных территорий.

По данным Генштаба, тенденция последних недель свидетельствует о снижении интенсивности атак россиян, но при этом сохраняется высокий уровень использования дронов и артиллерии.

Напоминаем, что Москва намерена объединить выпускников африканских вузов, получивших образование в России, на специальной онлайн-платформе. Через неё планируется координировать их участие в проектах по популяризации русского языка и укреплению позитивного имиджа России в африканских странах.

Отметим, что на захваченных территориях Украины оккупационные администрации устанавливают спутниковые комплекты, демонтируя украинское оборудование. Таким образом, местных жителей постепенно лишают доступа к независимым источникам информации, подменяя украинское вещание исключительно российскими телеканалами.

