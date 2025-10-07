Путин назвал "правильным и своевременным" вторжение в Украину в 2022 году
Российский диктатор Владимир Путин назвал решение о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года "правильным и своевременным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Соответствующее заявление глава Кремля сделал на совещании в Санкт-Петербурге после заслушивания начальника генерального штаба российской армии.
Путин нафантазировал, что "противник отступает по всей линии боевого соприкосновения". Кроме того, он отметил, что РФ "должна достичь всех целей СВО".
Также российский диктатор обвинил Украину в том, что она якобы наносит удары "по мирным объектам на территории России", чтобы "произвести впечатление на западных покровителей".
Напомним, российский диктатор Владимир Путин отреагировал угрозами на вероятность поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.
По его словам, поставки этого оружия приведут к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США". Путин добавил, что якобы обсуждал с Дональдом Трампом поставки оружия Украине.
Отметим, РФ активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО.
Аналитики Института изучения войны привели заявление Службы внешней разведки России о якобы подготовке Британией нападения группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в порту ЕС.
В ISW подчеркнули, что это заявление повторяет аналогичные утверждения о незаконных действиях, направленных против нескольких европейских государств.
РБК-Украина ранее писало, что комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что немецкая разведка имеет доказательства обсуждения в Кремле возможного плана нападения на НАТО.