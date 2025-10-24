ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рютте: у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - тиск потрібно посилити

Лондон, П'ятниця 24 жовтня 2025 19:49
UA EN RU
Рютте: у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати - тиск потрібно посилити Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін втратив за час війни проти України занадто багато солдатів і грошей. Зараз необхідно посилити тиск.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками зустрічі "коаліції рішучих".

Він зазначив, що в Україні Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною. Через божевільну війну диктатора гинуть сотні тисяч росіян. Водночас Україна зберігає хоробрість, а підтримка Заходу працює.

"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) дуже добре сказав, що вони повинні зупинитися там, де є зараз. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", - додав Рютте.

Втрати Росії

Варто зауважити, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила у війні проти України близько 1 135 080 військовослужбовців.

При цьому тільки за минулу добу, 23 жовтня, втрати ворога склали 910 солдатів.

Також суттєві проблеми виникли і з економікою Росії. Президент США Дональд Трамп наприкінці вересня визнавав, що економіка Росії в жахливому стані і вона поступово руйнується.

За його словами, Україна виконала хорошу роботу, стримуючи російську армію від просування.

Але російська влада робить вигляд, ніби в країні все добре. Зокрема, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що початок повномасштабної війни проти України "був правильним і своєчасним".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Російська Федерація Марк Рютте Війна в Україні
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію