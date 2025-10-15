Рютте посмеялся над армией РФ: их пилоты не умеют управлять истребителями

Встреча министров НАТО в Брюсселе 15 октября

15 октября в Бельгии прошла встреча министров обороны стран НАТО, целью которой стало противостояние угрозам со стороны РФ.

В частности обсуждалась тема сбивания российских истребителей и дронов, если они повторно будут нарушать воздушное пространство Альянса.

В НАТО планируют разработать единую схему для всех стран-членов по реагированию на воздушные угрозы, поскольку пока есть значительные различия в мерах противодействия.

Рютте сегодня не дал прямого ответа относительно сбивания российских самолетов, однако отметил, что Альянс имеет все средства и полномочия для защиты каждого дюйма своей территории.

Как известно, кроме провокаций с дронами на территории стран НАТО также были зафиксированы нарушения воздушного пространства истребителями РФ.

Например, 19 сентября российские самолеты находились над Эстонией около 12 минут. Также истребители агрессора были замечены над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.