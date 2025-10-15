UA

Рютте поглузував з армії РФ: їхні пілоти не вміють керувати винищувачами

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

На зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі генсек Альянсу Марк Рютте закликав не перебільшувати можливості РФ. Він також озвучив іронічні заяви щодо кваліфікованості російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його пресконференції на сайті НАТО.

"Давайте не будемо перебільшувати можливості Росії. Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів, як відомо, не вміють ними керувати, а їхні капітани не знають, як зняти якір", - сказав Рютте.

Зустріч міністрів НАТО в Брюсселі 15 жовтня

15 жовтня в Бельгії пройшла зустріч міністрів оборони країн НАТО, метою якої стало протистояння загрозам з боку РФ.

Зокрема обговорювалась тема збиття російських винищувачів та дронів, якщо вони повторно порушуватимуть повітряний простір Альянсу.

В НАТО планують розробити єдину схему для всіх країн-членів щодо реагування на повітряні загрози, оскільки поки є значні відмінності у заходах протидії.

Рютте сьогодні не дав прямої відповіді щодо збиття російських літаків, однак зазначив, що Альянс має всі засоби та повноваження для захисту кожного дюйму своєї території.

Як відомо, окрім провокацій з дронами на території країн НАТО також були зафіксовані порушення повітряного простору винищувачами РФ.

Наприклад, 19 вересня російські літаки перебували над Естонією близько 12 хвилин. Також винищувачі агресора були помічені над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

