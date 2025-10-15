Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
У НАТО есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории Альянса.
Об этом сказал генсекретарь НАТО Марк Рютте на вопрос РБК-Украина во время подхода к прессе в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.
Рютте обратился к россиянам в ответ на вопрос РБК-Украина, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов.
"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", - сказал генсек НАТО.
Он отметил, что Альянс активно внедряет новейшие технологии, учась в опыте Украины по противодействию враждебным целям.
По его словам, в случаях с дроном в Польше и вторжением самолета МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии НАТО действовало взвешенно: когда существовала угроза - дрон сбивали, а когда нет - истребители F-35 вывели российский самолет за пределы воздушного пространства.
"Именно так мы тренируемся и готовимся. И, друзья, это не новое. Мы делаем это уже 60-70 лет - и с советскими, и с российскими самолетами. Поэтому некоторые дебаты, которые я вижу в публичном пространстве - имеет ли НАТО полномочия - да, имеет. И, конечно, ежедневно нужно адаптироваться к новым технологиям", - добавил он.
Дроны над Европой и российские провокации на территории стран НАТО
Напомним, в сентябре около двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, большинство из них залетели с территории Беларуси.
Также зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО. В частности, российские истребители находились над Эстонией около 12 минут.
Еще два самолета РФ появились над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. После этого правительства ряда европейских стран заявили, что готовы сбивать российские самолеты в случае нового вторжения в их воздушное пространство.
Кроме того, в разных странах Европы фиксируют активность неизвестных беспилотников возле стратегических объектов. В Дании, Норвегии, Франции, Германии и Швеции дроны замечали вблизи аэропортов, военных баз и объектов критической инфраструктуры.
Недавно несколько беспилотников вызвали временное закрытие аэропорта Гардермуен в норвежском Осло, а в немецком Гайленкирхене неизвестный аппарат пролетел над авиабазой НАТО. Подобные инциденты фиксируют и в других странах региона.
В ISW связывают такие инциденты с российской гибридной кампанией: по их мнению, Кремль проверяет реакцию систем ПВО НАТО и испытывает политическую решимость стран ЕС.