Рютте: Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу

В ходе общения журналист отметил, что глава Кремля Владимир Путин находится у власти с 1999 года. По этой причине он спросил, будет ли когда-нибудь возможность "избавиться от этого диктатора", на что Рютте сказал следующее:

"Некоторые говорят: "Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже". Я могу сказать одно: что бы ни случилось в России, мы не должны быть наивными. Мы - мирный, оборонительный альянс", - ответил генсек.

В то же время он добавил, что "мы видим глобальную связь между Китаем и Россией". По этой причине, если КНР начнет войну против Тайваня, Пекин попросит Россию держать в напряжении Европу.

"Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять оборону и набирать лучших военнослужащих, каких только сможем найти", - резюмировал Рютте.